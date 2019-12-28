Томенко исполнил новогоднее желание девочки из алтайского села

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко исполнил новогоднее желание маленькой жительницы райцентра Тальменского района Татьяны Терешиной, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Именно ее просьбу, записанную на бумаге, вытянул глава региона в рамках всероссийской новогодней акции "Елка желаний".
Зимнюю куртку, которую так хотела девочка, по поручению Томенко вручил ей начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по внешним связям и протоколу Юрий Захаров.
Сам губернатор не смог лично пообщаться с многодетной семьей Терешиных, так как в этот момент находился в Москве, где принимал участие в работе Государственного совета России.
"Новая куртка Татьяне Терешиной очень понравилась, а ее мама, Надежда, поблагодарила за внимание и постоянную поддержку ее семьи со стороны органов власти края, краевого отделения Российского детского фонда и администрации Тальменского района", – уточнили в региональном правительстве.
Комментарии
По поручению губернатора ребенку подарили зимнюю куртку
Что здесь ещё можно добавить. И так всё понятно - как живёт народ на Алтае.
А за какие средства куплена куртка?