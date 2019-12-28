"Очень личная история". Документальный фильм о Викторе Томенко сняли в Алтайском крае

Документальный фильм о губернаторе Алтайского края Викторе Томенко показали 28 декабря на телеканале "Россия 24", сообщает ГТРК "Алтай". Он опубликован на youtube-канале "Вести-Алтай".
Значительную часть картины составляют беседы с главой региона и его супругой Татьяной Томенко.
"Это очень личная история. Весь фильм – это рассказ от первого лица, своего рода исповедь человека, который сделал непростой для себя выбор: возглавил регион, где, как объяснил Владимир Путин, "пахать надо", – так анонсировали ленту журналисты телеканала.
Губернатор рассказал о том, что смотрит на свою должность не как на "бремя", а как на прекрасную возможность и колоссальную ответственность.
Томенко предстает в фильме не только как губернатор, грамотный управленец, но и как человек, любитель спорта и искусства, любящий и надежный муж.
Так, его жена называет его "внутренне свободным" человеком, с которым достаточно "просто быть собой".
Комментарии
А могли бы за потраченные деньги на фильм вылечит несколько тяжело больны детей.
А команде фильма тоже жить надо, деньги заработали для своих семей. Тоже вариант.
Большинство жителей все равно. Край как тонул, так и тонет. Независимо от того кто и от куда.