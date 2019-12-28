В Барнауле частично перекроют проспект Ленина 28 декабря

Жителей Барнаула предупреждают об ограничениях транспорта, связанных с торжественными мероприятиями по случаю открытия районных елок, сообщает мэрия.
Так, с 15:00 до 19:00 закрыт проезд по улице Георгия Искова от четной стороны ул. Островского до нечетной ее стороны.
С 17:00 до 19:00 частично перекроют и проспект Ленина. Запрет коснется нечетной стороны проезжей части (направление от Нового моста) на участке между улицами Чеглецова и Петра Сухова.
В связи с этим изменятся маршруты движения общественного транспорта.
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