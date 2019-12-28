Онкологи узнали, сколько нужно двигаться, чтобы не заболеть раком

Люди, ведущие активный образ жизни, меньше подвержены риску развития онкологических заболеваний. К такому выводу пришли авторы журнала клинической онкологии, сообщает ferra.ru.
На основании проведенных исследований они выяснили, что занятия спортом на протяжении от 7,5 до 15 часов в неделю уменьшали подверженность раку 15 различных типов.
Положительный эффект спорта отмечался в снижении угрозы заболевания раком печени (на 18% при нагрузках 7,5 часа, на 27% – при 15 часах физических упражнений), почек (11-17%), толстой кишки (8-14%), молочной железы (6-10%), эндометрией (10%-18%), а также миеломой (14-19%) и Неходжкинской лимфомой (11-18%).
Ранее врач дерматолог и аллерголог рассказал о том, что повышенное потоотделение может сигнализировать об онкологическом заболевании.
По словам специалиста, особенно должно настораживать обильное потоотделение по ночам. Также на развитие рака может указывать повышенная температура тела и необъяснимая потеря веса. Таким образом себя проявляет лейкоз и лимфома.
Комментарии
Достали!!!! Вы что, медицинское издание? Перед праздниками о болезнях, да не простых. Смените пластинку!!!!