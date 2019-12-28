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Многокилометровые "новогодние" пробки растянулись в Барнауле

, ИА "Амител"
В последние выходные 2019 года автолюбители торопятся в магазины
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Многокилометровые пробки растянулись в Барнауле днем в субботу, 28 декабря. Соответствующая информация подтверждается сервисом "Яндекс. Пробки".

На 16:25 он оценивает критичность дорожной ситуации на восемь баллов из десяти возможных (девять баллов – город стоит, десять – пешком быстрее). Согласно статистике, по субботам на это же время движение по барнаульским дорогам в среднем оценивается на пять баллов (движение плотное).

В числе наиболее загруженных проезжих частей: проспекты Ленина, Космонавтов и Строителей, а также улицы Власихинская, Малахова, Попова и Советской Армии, а также Павловский тракт.

Судя по всему, дорожную ситуацию сегодня затруднила предновогодняя суета. Многие барнаульцы решили воспользоваться последними выходными в 2019 году, чтобы приобрести что-то еще к приближающемуся празднику. В магазинах наблюдается огромный наплыв посетителей.

Также сказались и прошедшие в конце рабочей недели метели. Только за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков. Чтобы убрать весь снег, потребуется около недели, уверены дорожники.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

28.12.2019 16:42
- гость -

Российский дибилизм.

28.12.2019 16:56
Гость

Стадный инстинкт
Что забыли в этих магазинах
Психоз бесполозного потребления

28.12.2019 17:55
- гость -

Последние деньги "ляшку жгут".

28.12.2019 18:22
Пионер


Российский дибилизм.

В чем же? Предпраздничный движ всегда был есть и будет. В любой стране.

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