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Как снег на голову. Барнаульцы попадают под "бомбардировку" у крыльца магазина

, ИА "Амител"
Небезопасная очистка крыши здания на улице Энтузиастов попала на видео

Житель Барнаула поделился видеозаписью, на которой снята небезопасная очистка крыши многоэтажки по адресу ул. Энтузиастов, 17.

На кадрах видно, что территория не огорожена, а снег сбрасывают прямо над крыльцом торговой точки сети "Мария-Ра".

Под такую "бомбардировку" рискуют попасть в том числе и покупатели, которых в предновогодние дни немало.

В один из моментов падающий с крыши снег пугает ребенка – мальчик в испуге отпрыгивает от крыльца и едва не падает.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

28.12.2019 18:15
- гость -

Не чистят плохо. Чистят плохо.

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