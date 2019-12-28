Как снег на голову. Барнаульцы попадают под "бомбардировку" у крыльца магазина

Житель Барнаула поделился видеозаписью, на которой снята небезопасная очистка крыши многоэтажки по адресу ул. Энтузиастов, 17.
На кадрах видно, что территория не огорожена, а снег сбрасывают прямо над крыльцом торговой точки сети "Мария-Ра".
Под такую "бомбардировку" рискуют попасть в том числе и покупатели, которых в предновогодние дни немало.
В один из моментов падающий с крыши снег пугает ребенка – мальчик в испуге отпрыгивает от крыльца и едва не падает.
Комментарии
Не чистят плохо. Чистят плохо.