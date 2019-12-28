"Снег по колено". Барнаульцы пожаловались на заметенные дороги

Фото: vk.com/barneos22
Жители краевой столицы рассказали о тяжелой обстановке на дорогах из-завалов снега. Фотографии они прислали в паблик Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".
Обеспокоенность вызвала районе спуска с "Ротора" в Борзовой заимке.
"Это остановка, где дети ждут школьный автобус. Снега по колено, дорогу у нас чистят крайне редко, центральная улица на столько узкая, что два автобуса не могут разъехаться, остановки завалены сугробами", — сопроводила фото комментарием горожанка.
Еще одним поводом для беспокойства стал заснеженный подход к пешеходному переходу между домами №108 и №131 на ул. Советской Армии.
"Переходить дорогу невозможно. Чтобы перейти, нужно выйти за границы пешеходного перехода и, соответственно, нарушить правила", — констатировал барнаулец.
Также недовольство горожан вызвало обслуживание дорожных знаков. В качестве примера привели фотографии с улицы Шукшина.
Много беспокойства у жителей Барнаула по поводу свисающих с крыш крупных сосулек, одна из которых может упасть на голову кому-нибудь из прохожих.
На кадрах представлены обледеневшие крыши домов проспекта Ленина (№67 и №69) и улицы 9 мая (№7а).
Комментарии