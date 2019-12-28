Двое взрослых и трое детей отравились угарным газом в Бийске

Очередной случай отравления угарным газом произошел в Бийске, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Пострадала семья, состоящая из пяти человек, в том числе троих детей. Они отказались от госпитализации.
Наиболее вероятная причина случившегося – несвоевременно закрытая печная заслонка. Как и в других подобных случаях, в доме не было открытого горения, задымления и каких-либо внешних признаков возможной беды.
Напомним, в течение года в Алтайском крае было уже несколько случаев отравления угарным газом. Так, в нобюре в Бийске погибли пять человек, двое из которых дети.
В МЧС напоминают, что для человека угарный газ – сильнейший яд. Поступая в организм при дыхании, он проникает из легких в кровеносную систему, где соединяется с гемоглобином. В результате кровь утрачивает способность переносить и доставлять тканям кислород.
В ведомстве дали несколько советов, как предотвратить отравление угарным газом:
- используйте только исправное оборудование, поскольку трещины в печной кладке, засоренный дымоход и тому подобные "мелочи" способны привести к тяжелым последствиям;
- позаботьтесь о хорошей вентиляции;
- не закрывайте печную заслонку, пока угли не прогорели;
- не работайте в гараже при работающем двигателе.
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