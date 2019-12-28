Каменские депутаты приняли бюджет района за три дня до нового года

Депутаты Каменского собрания все-таки собрали кворум до конца 2019 года и приняли бюджет района на 2020-й, сообщают "Каменские известия".
Только один из 18 депутатов не явился, но как уточнил председатель районного парламента, у отсутствующего есть на то уважительная причина.
Главный финансовый документ района с внесенными в него изменениями приняли единогласно.
Напомним, до последнего момента финансовые перспективы муниципалитета оставались весьма туманными, так как большинство районных парламентариев просто не явилось на сессию, на которой должны были рассматривать бюджет.
В ситуацию пришлось вмешиваться главе Алтайского края Виктору Томенко. Он эмоционально отчитал участников Каменского районного Собрания депутатов, до сих пор не принявших бюджет на следующий год и проигнорировавших сессию, на котором вопрос должен был рассматриваться.
Глава региона выразил мнение, что таким образом депутаты наглядно демонстрируют свое отношение к избирателям, которые рискуют остаться без выплат, региональным властям, которые вплотную занялись проблемами района, и к самим себе, формируя негативное представление об органах местного самоуправления.
Томенко подчеркнул, что регион не сможет оказать запланированную серьезную поддержку муниципалитету, у которого не принят бюджет.
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