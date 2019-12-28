Суббота, 28 Декабрь, 21:27

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Где должна стоять главная елка Барнаула?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 62,03
€ 69,03
Обь
22см +0



Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Снегопады на АлтаеИтоги года-2019Новый год-2020
Новости

Каменские депутаты приняли бюджет района за три дня до нового года

, ИА "Амител"
Народные избранники провели внеочередную сессию 28 декабря
Фото: 'Каменские известия'

Фото: "Каменские известия"

Депутаты Каменского собрания все-таки собрали кворум до конца 2019 года и приняли бюджет района на 2020-й, сообщают "Каменские известия".

Только один из 18 депутатов не явился, но как уточнил председатель районного парламента, у отсутствующего есть на то уважительная причина.

Главный финансовый документ района с внесенными в него изменениями приняли единогласно.

Напомним, до последнего момента финансовые перспективы муниципалитета оставались весьма туманными, так как большинство районных парламентариев просто не явилось на сессию, на которой должны были рассматривать бюджет.

В ситуацию пришлось вмешиваться главе Алтайского края Виктору Томенко. Он эмоционально отчитал участников Каменского районного Собрания депутатов, до сих пор не принявших бюджет на следующий год и проигнорировавших сессию, на котором вопрос должен был рассматриваться.

Глава региона выразил мнение, что таким образом депутаты наглядно демонстрируют свое отношение к избирателям, которые рискуют остаться без выплат, региональным властям, которые вплотную занялись проблемами района, и к самим себе, формируя негативное представление об органах местного самоуправления.

Томенко подчеркнул, что регион не сможет оказать запланированную серьезную поддержку муниципалитету, у которого не принят бюджет.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
21:10
Каменские депутаты приняли бюджет района за три дня до нового года 0
20:21
Двое взрослых и трое детей отравились угарным газом в Бийске 0
19:48
Фейерверк, огни и танцы. Как открывали главную елку в Барнауле 0
18:51
В Барнауле у маршрутки отпало колесо 2
18:33
Железный трон, метеорит, спиннер: названы топ-10 товаров 2010-х 0
17:54
"Снег по колено". Барнаульцы пожаловались на заметенные дороги 1
17:01
Как снег на голову. Барнаульцы попадают под "бомбардировку" у крыльца магазина 2
16:34
Многокилометровые "новогодние" пробки растянулись в Барнауле 5
16:02
Онкологи узнали, сколько нужно двигаться, чтобы не заболеть раком 1
15:24
В Барнауле частично перекроют проспект Ленина 28 декабря 0
15:03
Открытие главной елки Барнаула 28 декабря продолжится салютом 2
14:17
"Очень личная история". Документальный фильм о Викторе Томенко сняли в Алтайском крае 8
13:44
Томенко исполнил новогоднее желание девочки из алтайского села 8
13:20
Сбербанк рассказал о функции возврата забытых денег 7
12:52
Стоп-кадр. Как правильно умыться утром в -30 градусов 17
12:39
Как красиво упаковать новогодний подарок своими руками. Мастер-класс 0
12:27
Тройное ДТП случилось на перекрестке в Барнауле 5
11:46
Райан Рейнольдс анонсировал выход третьего фильма о Дэдпуле 0
11:13
Ученые обнаружили, что лишний вес помогает бороться с раком легких 2
10:55
Идем на потепление. Какая погода ждет Алтайский край в предновогодние дни 0
10:38
Новогодняя прическа на длинные волосы своими руками. Шикарно и легко 1
09:54
Вдова Лужкова объявлена в розыск по уголовной статье 12
09:18
Ученые доказали, что переизбыток сладкого может спровоцировать депрессию 0
08:43
Большинство букмекерских контор в России могут закрыться с 1 января 5
08:23
Песков рассказал, как Путин предпочитает встречать Новый год 12
07:48
В WhatsApp появятся исчезающие сообщения 7
07:24
Новогодние скидки и акции. Чем нас заманивают в магазины и как избежать ненужных трат 1
07:07
Ничего себе поездочка. Как изменятся цены на такси в новогоднюю ночь в Барнауле 13
06:46
Елку зажжем, фейерверк запустим. Когда и как в Барнауле пройдут новогодние гулянья 0
06:37
Советские новогодние застолья: как это было 5
06:15
Елка, цирк на льду, мастер-классы. Куда сходить в последние выходные года в Барнауле 0
23:48
Шойгу объявил 31 декабря выходным днем в Вооруженных силах РФ 3
23:13
Пользователи нашли в Instagram двойника Ольги Бузовой 0
22:45
Кристина Асмус возмутила публику съемками в новой откровенной сцене 5
22:19
В Москве неизвестные угнали лимузин Сталина 3
21:45
Между российскими и американскими военными в Сирии произошла потасовка 13
21:10
Детям-диабетикам в Мордовии подарили конфеты с сахаром 2
20:42
Барнаульцы выбрали идеальный образ обновленного парка "Изумрудный" 7
20:16
Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году 0
19:49
В Казахстане чиновники устроили драку во время новогоднего корпоратива 1
19:16
Американка воспользовалась омолаживающим кремом и стала инвалидом 0
18:40
Когда и как откроют главную новогоднюю елку Барнаула 5
18:06
Людей массово эвакуировали из ТРЦ "Арена" в Барнауле 1
17:55
Взрыв в жилом доме в Магнитогорске назвали терактом. Песков эту информацию опроверг 3
17:41
Глава Минтранса высказался о возможном авиарейсе из Барнаула в Горно-Алтайск 3
17:30
Омич рассказал, что росгвардейцы подбросили ему наркотики, и был найден без головы 13
17:14
Очевидцы: пожарные не смогли проехать к месту вызова из-за неочищенной дороги 5
17:01
Алтайских специалистов разных направлений будут готовить к цифровой экономике 6
16:41
Обанкроченный "Холидей" потащил за собой алтайских производителей 18
16:30
Иномарка "лоб в лоб" столкнулась с "Уралом" под Заринском. Погибли четыре человека 9

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.