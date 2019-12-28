За три дня дорожники вывезли из Барнаула 60 тысяч кубометров снега

Дорожники продолжают ликвидировать последствия мощной метели, которая на протяжении двух дней заметала дороги и тротуары в Барнауле.
По информации пресс-службы мэрии, за прошедшие трое суток в общей сложности из краевой столицы вывезли 60 тысяч кубических метров снега.
В минувшую ночь в работах по очистке улиц задействовали более 150 единиц техники. С ее помощью удалось вывезти из краевой столицы 6,35 тысячи кубометров снега.
Наибольший объем работы выполнен на проспектах Красноармейском, Ленина, Социалистическом и Строителей, а также улицах Брестской, Матросова, Советской, Энтузиастов, Эмилии Алексеевой и Юрина.
В ночь на воскресенье основное внимание уделят уборке снежных валов на проспектах Ленина и Красноармейском, улицах Антона Петрова, Брестской, Союза Республик, Малахова, Матросова и Меланжевой.
Комментарии
ну с каких улиц они его собирали и вывозили то а??! я не говорю про второстепенные улицы и дворы, но даже основные магистрали города стоят в огромных пробках потому то снег почищен, но не вывезен! сколько сегодня аварий по причине сужения дорог, колеи и т.п., а с учетом что по таким дорогам не разгонишься, тут скоростной режим может фигурировать максимум в 5%