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Forbes назвал самых успешных российских миллиардеров

, ИА "Амител"
В топ-3 вошли Владимир Потанин, Леонид Михельсон и Вагит Алекперов
Владимир Потанин / Фото: V-gornom.ru

Владимир Потанин / Фото: V-gornom.ru

Совокупное состояние пяти наиболее успешных россиян в 2019 году увеличилось на 27 млрд долларов, сообщает Forbes.

На первое место поднялся один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин – его состояние с начала года увеличилось на 7,8 млрд долларов, достигнув 23,8 млрд.

В начале августа в СМИ появилась информация, что бывшая супруга Потанина требует раздела имущества и подала исковое заявление в лондонский суд. Миллиардер для защиты своих интересов нанял Фиону Шеклтон, считающуюся одним из сильнейших адвокатов, специализирующихся на бракоразводных процессах.

Вторую позицию занял совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, состояние которого выросло на 5,9 млрд и достигло 27 млрд.

Третью строчку удерживает совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов. Его капитал оценивается в 23,8 млрд долларов, рост – 5,3 млрд.

На четвертом месте Геннадий Тимченко, владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре". Его состояние – 20,2 млрд долларов, выросло оно на 3,8 млрд.

Замкнул пятерку основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов. Его состояние оценили в 18,8 млрд долларов, увеличившись на 1,35 млрд.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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