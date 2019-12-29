Синоптики ожидают резкое потепление в Алтайском крае

Зима в Алтайском крае в конце года порадует сменой метелей и морозов на достаточно теплую погоду. Об этом информирует краевой Гидрометцентр.
29 декабря в регионе будет преимущественно без осадков. Днем температура воздуха составит от -4°C до -9°C (на востоке – до -19°C, в Барнауле – до -16°C). Это значительно теплее, чем днем ранее. Ночью ожидается от -7°C до -11°C, а по востоку – до -18°C (в краевой столице – от -15°C до -17°C).
Ветер восточный. Его скорость составит от 4 до 9 метров в секунду. Местами порывы могут достигать 14 метров в секунду. Из-за резкой смены погоды прогнозируется гололедица на дорогах, в связи с чем водителям следует быть аккуратными и строго соблюдать ПДД.
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