В России определили главный модный тренд 2019 года

Сервис бесплатных объявлений "Юла" выбрал главным трендом года "оверсайз" — одежду свободного кроя или ту, которая больше на несколько размеров, сообщает "Лента".
ЗА 12 месяцев прошедшего года интерес к подобным вещам у пользователей вырос в два раза. Россияне искали такую одежду на 105% чаще, чем годом ранее. Самыми востребованными вещами в категории стали пуховики, худи, толстовки и куртки.
Кроме того, по результатам исследования установлено, что модное веяние распространилось в основном среди женщин и молодежи. Среди мужских товаров вещи "оверсайз" встречаются в 3,5 раза реже, чем среди женских.
Комментарии
Это что бедность уже не в тренде???