В банкоматах Сбербанка появилась функция возврата забытых денег

Банкоматы Сбербанка обзавелись новой функцией. Теперь, если клиент снял деньги, но задумался и ушел, оставив их в банкомате, – машина возвращает средства на счет карты, с которой они были сняты, сообщают "Известия".
После появления такой опции забытых денег стало на 30% меньше. На данный момент компания переоборудовала около 40% техники на устройства с функцией рециркуляции, которая позволяет вносить и получать до 300 купюр за один раз. Полный переход на новые банкоматы планируется совершить к 2021 году.
По информации Сбербанка, на сегодняшний день их сеть состоит из 77 тысяч банкоматов по всей стране.
Комментарии
Как можно забыть деньги в банкомате? Как???
Легко.
По пьяни, при волнении, просто отвлекли дети или другие пользователи. Возврат был возможен и раньше, но занимал время на выгрузку устройства и пересчёт наличности, поскольку факт сброса пачки банкомат мог зафиксировать, но пересчитать её не имел возможности (есть вариант вытащить часть купюр).
Теперь благодаря объединению устройств выдачи и приёма в одно, банкомат просто повторно пересчитывает забытую пачку и возвращает средства на счёт автоматически.
Есть оказывается такие таланты...
Вчера эту новость публиковали, тут же. Обсудили уже все. Нет им мало!? Человеку и так плохо он деньги в банкомате забыл, а вы ему нервы трепите - вот видишь закон только сейчас приняли... А ты забыл деньги в банкомате ещё до закона...!... Изверги.
Чё будет если деньги взять а аккуратно нарезанные бумажки положить, он их куда выложит? В приемник, в лоток выдачи, или всё-таки зачислит на счёт?
29.12.2019 10:16
- гость -
Ну это надо умудриться так подменить пачки, чтобы датчики не заметили манипуляций. Проще к поданной пачке добавить своих нарезанных бумажек и ждать, когда проглотит. Но в этом случае бумажки будут распознаны как бумажки, а вся пачка не будет зачислена до ручного разбирательства (как в обычном банкомате без рециркуляции).
Ну а подавать ли на Вас заявление о мошенничестве, зависит от настроения банковских функционеров.
Нет, допустим вы брали пачку выдаваемых вам купюр и одна две выпали и вернулись в лоток и он закрылся, а вы ушли ("вы этого не заметили". Лоток же не сразу закрывается а секунды три четыре. Куда бумажки попадут? Получается они от датчика ушли и тут же вернулись.
Да ладно не заморачивайтесь, я не такой, это чисто теоретически. Следующий шаг мошенников.
29.12.2019 11:32
- гость -
В этом случае и бумажки, и настоящие купюры попадут в кассету сброса (реджект), выдача из которой не производится, для ручного разбирательства и чтобы освободить тракт для дальнейшей работы.
Кстати, у рециркуляторов нет отдельных слотов для выдачи и внесения, это их характерный признак (на заглавном фото в новости обычные банкоматы, без рециркуляции). Их лоток приёма-выдачи расположен в углублении и прикрыт шторкой сверху, которая перед закрытием как бы пугает клиента, чуть призакрываясь предварительно.
Было бы что забывать. Эта функция для Москвы ещё годится, у нас забывать нечего!