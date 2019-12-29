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В банкоматах Сбербанка появилась функция возврата забытых денег

, ИА "Амител"
Рассеянным владельцам карт можно не переживать за свои наличные
Фото: 2gis.ru

Фото: 2gis.ru

Банкоматы Сбербанка обзавелись новой функцией. Теперь, если клиент снял деньги, но задумался и ушел, оставив их в банкомате, – машина возвращает средства на счет карты, с которой они были сняты, сообщают "Известия".

После появления такой опции забытых денег стало на 30% меньше. На данный момент компания переоборудовала около 40% техники на устройства с функцией рециркуляции, которая позволяет вносить и получать до 300 купюр за один раз. Полный переход на новые банкоматы планируется совершить к 2021 году. 

По информации Сбербанка, на сегодняшний день их сеть состоит из 77 тысяч банкоматов по всей стране. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

29.12.2019 09:56
- гость -

Как можно забыть деньги в банкомате? Как???

29.12.2019 10:09
Банковский ЛОХ

Легко.
По пьяни, при волнении, просто отвлекли дети или другие пользователи. Возврат был возможен и раньше, но занимал время на выгрузку устройства и пересчёт наличности, поскольку факт сброса пачки банкомат мог зафиксировать, но пересчитать её не имел возможности (есть вариант вытащить часть купюр).
Теперь благодаря объединению устройств выдачи и приёма в одно, банкомат просто повторно пересчитывает забытую пачку и возвращает средства на счёт автоматически.

29.12.2019 10:12
- гость -

Есть оказывается такие таланты...
Вчера эту новость публиковали, тут же. Обсудили уже все. Нет им мало!? Человеку и так плохо он деньги в банкомате забыл, а вы ему нервы трепите - вот видишь закон только сейчас приняли... А ты забыл деньги в банкомате ещё до закона...!... Изверги.

29.12.2019 10:16
- гость -

Чё будет если деньги взять а аккуратно нарезанные бумажки положить, он их куда выложит? В приемник, в лоток выдачи, или всё-таки зачислит на счёт?

29.12.2019 10:25
Банковский ЛОХ

29.12.2019 10:16
- гость -
Ну это надо умудриться так подменить пачки, чтобы датчики не заметили манипуляций. Проще к поданной пачке добавить своих нарезанных бумажек и ждать, когда проглотит. Но в этом случае бумажки будут распознаны как бумажки, а вся пачка не будет зачислена до ручного разбирательства (как в обычном банкомате без рециркуляции).
Ну а подавать ли на Вас заявление о мошенничестве, зависит от настроения банковских функционеров.

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