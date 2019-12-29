Эксперты рассказали о вреде и пользе красной икры

Специалисты рассказали о пользе красной икры и напомнили, почему ей не стоит злоупотреблять, сообщают "РИА Новости".
При употреблении красной икры человек получает целый комплекс жирорастворимых витаминов — А, E, D, K. Кроме того, в продукте содержится йод, фосфор, калий и кальций. Ведущий научный сотрудник лаборатории спортивной антропологии и нутрициологии ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Ирина Кобелькова добавила, что красная икра — высокобелковый продукт, содержащий много полиненасыщенных и мононенасыщенных жирных кислот.. Эксперты добавили, что игра богата полезными омега-3 жирными кислотами.
При этом, из-за высокого содержания соли, злоупотребление красной икрой может привести к снижению иммунитета, ускоренному старению, гипертонии и инсульту. Продукт рекомендуется есть небольшими порциями.
Комментарии
Вред один - кошелек пустеет быстро. Других минусов не видел пока.
Может потому что икра бывает раз в году, ну максимум два.
Икра для избранных... Простые смертные в глаза не видели
Не! Я три раза пробовал... Понравилось...
29.12.2019 10:21
- гость -
Сходи в магазин, посмотри, побалуй себя на праздники