В центре Новосибирска сотрудники ДПС помогли толкнуть заглохшие "Жигули"

Экипаж патрулировал центр Новосибирска и заметил на светофоре автомобиль, у которого горела аварийка и был поднят капот, пишет NGS.
Инспекторы ДПС подошли к водителю и поинтересовались, что случилось. Мужчина рассказал, что не может завести машину и полицейские предложили ему свою помощь. "Жигули" завели "с толкача" и их владельцу не пришлось простаивать на холоде.
В пресс-службе ГИБДД журналистам пояснили, что правоохранители часто приходят на помощь гражданам в подобных ситуаций, а если не справляются сами — вызывают специальную технику. Однако, статистику подобных бытовых подвигов, к сожалению, в ведомстве не ведут.
Комментарии
Герои!
У нас на днях весь город друг друга толкал, иначе не проехать было.
Машинешку росавтопрома толкнули что бы на перекрестке не маячила-уже ПОДВИГ
Жаль рядом не оказалось едросов, а то бы они присвоили, как обычно, все подвиги себе.