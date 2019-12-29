Российские хоккеисты отказались пожать руку капитану молодежной сборной Канады

На молодежном Чемпионате мира по хоккею, где участвуют игроки не старше 20 лет, сборная России разгромила команду Канады со счетом 6:0, сообщают "Вести".
После матча в честь команды-победителя, по традиции, включают гимн. Капитан сборной Канады Барретт Хэйтон во время исполнения гимна России не снял шлем, что является проявлением неуважения к сопернику, а также серьезным нарушением регламента.
Капитан российской сборной Григорий Денисенко сделал замечание оппоненту, а также указал на его поведение судье. После исполнения национального гимна российские хоккеисты отказались пожимать руку капитана Канадцев.
Комментарии
Приятно
Либераст бы пожал
сборная России разгромила команду Канады со счетом 6:0
Как ВАДА это допустила?
29.12.2019 10:50
гость
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Далеко не либераст, но пожал бы.
Надо показывать, что мы выше такого, соблюдаем регламент и честны с соперником.