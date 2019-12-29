Путин подписал закон о повышении МРОТ

Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Таким образом, с 1 января 2020 года МРОТ увеличится на 850 рублей и составит 12 130 рублей в месяц. По сравнению с предыдущим увеличением в начале прошлого года (11 280 рублей) он вырастет на 7,5%.
В некоторых регионах МРОТ будет выше установленного. Речь идет о Дальнем Востоке, северных регионах и прилегающих к ним территориях.
Расходы на повышение зарплат бюджетников в 2020 году составят 20,9 млрд рублей. Треть их них вернется в бюджет через налоги и страховые взносы.
Комментарии
Целых 12130 рублей в месяц!!!
69 Албания 216.0
70 Кувейт 213.8
71 Сальвадор 197.6
72 Тунис 172.6
73 Доминикана 170.9
74 Россия 170.1
75 Кения 158.4
Поздравляю вас Россияне! Теперь это целых 195$ и мы обгоняем Доминикану и Тунис. Ещё чуть чуть и мы обгоним Сальвадор. Это прорыв!!!
Всё правильно: деньги - своим, а нам - МРОТ.
Где 20 млн новых рабочих мест? ВВП должен успеть за два оставшихся дня, поддержим .
12:50, фиг с ними, с рабочими местами. Ждем средней зарплаты в 2700 долларов, как обещал наш несменяемый президент!
Хоть что-то увеличилось...
Вова, когда же у нас МРОТ будет хотя бы как в Гондурасе (20200 рублей)?
На чужой МРОТ не разивай рот