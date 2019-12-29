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Путин подписал закон о повышении МРОТ

, ИА "Амител"
Увеличение произойдет 1 января
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

Таким образом, с 1 января 2020 года МРОТ увеличится на 850 рублей и составит 12 130 рублей в месяц. По сравнению с предыдущим увеличением в начале прошлого года (11 280 рублей) он вырастет на 7,5%. 

В некоторых регионах МРОТ будет выше установленного. Речь идет о Дальнем Востоке, северных регионах и прилегающих к ним территориях. 

Расходы на повышение зарплат бюджетников в 2020 году составят 20,9 млрд рублей. Треть их них вернется в бюджет через налоги и страховые взносы. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

29.12.2019 11:51
- гость -

Целых 12130 рублей в месяц!!!

29.12.2019 12:03
- гость -

69 Албания 216.0
70 Кувейт 213.8
71 Сальвадор 197.6
72 Тунис 172.6
73 Доминикана 170.9
74 Россия 170.1
75 Кения 158.4

Поздравляю вас Россияне! Теперь это целых 195$ и мы обгоняем Доминикану и Тунис. Ещё чуть чуть и мы обгоним Сальвадор. Это прорыв!!!

29.12.2019 12:21
- гость -

Всё правильно: деньги - своим, а нам - МРОТ.

29.12.2019 12:50
Гость

Где 20 млн новых рабочих мест? ВВП должен успеть за два оставшихся дня, поддержим .

29.12.2019 13:05
- гость -

12:50, фиг с ними, с рабочими местами. Ждем средней зарплаты в 2700 долларов, как обещал наш несменяемый президент!

29.12.2019 13:23
- гость -

Хоть что-то увеличилось...

29.12.2019 13:30
- гость -

Вова, когда же у нас МРОТ будет хотя бы как в Гондурасе (20200 рублей)?

29.12.2019 13:34
Гость

На чужой МРОТ не разивай рот

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