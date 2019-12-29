Капитан канадской "молодежки" извинился за ситуацию с российским гимном

Капитан молодежной сборной Канады по хоккею извинился за то, что не снял шлем во время исполнения российского гимна после матча, пишет RT.
"Приношу извинения за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России после сегодняшней игры. Прошу прощения у сборной России и ее болельщиков", – сказано в заявлении.
Хоккеист добавил, что россияне провели отличный матч и его действия не подразумевали неуважения к ним.
"Моя ошибка не умаляет их победы. Я в долгу перед своей командой и всеми канадцами", – отметил он.
Напомним, что молодежная сборная России по хоккею разгромила оппонентов из Канады со счетом 6:0. Во время исполнения гимна команды-победителя капитан канадской сборной Барретт Хэйтон не снял шлем, что является нарушением регламента. После этого российские хоккеисты отказались жать ему руку.
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