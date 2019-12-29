Воскресенье, 29 Декабрь, 14:11

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Где должна стоять главная елка Барнаула?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 62,03
€ 69,03
Обь
22см +0



Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Снегопады на АлтаеИтоги года-2019Новый год-2020
Новости

Капитан канадской "молодежки" извинился за ситуацию с российским гимном

, ИА "Амител"
Его действия не подразумевали неуважения
Барретт Хэйтон / Фото: nbcsports.ru

Барретт Хэйтон / Фото: nbcsports.ru

Капитан молодежной сборной Канады по хоккею извинился за то, что не снял шлем во время исполнения российского гимна после матча, пишет RT.

"Приношу извинения за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России после сегодняшней игры. Прошу прощения у сборной России и ее болельщиков", – сказано в заявлении.

Хоккеист добавил, что россияне провели отличный матч и его действия не подразумевали неуважения к ним. 

"Моя ошибка не умаляет их победы. Я в долгу перед своей командой и всеми канадцами", – отметил он.

Напомним, что молодежная сборная России по хоккею разгромила оппонентов из Канады со счетом 6:0. Во время исполнения гимна команды-победителя капитан канадской сборной Барретт Хэйтон не снял шлем, что является нарушением регламента. После этого российские хоккеисты отказались жать ему руку. 

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

29.12.2019 14:08
- гость -

Мне вот интересно, их, тупоголовых, заставляют потом извиняться или этл такой пиар?

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
13:34
Пять простых методов, которые помогут вам быстро похудеть 0
12:46
Новогодние праздники могут негативно повлиять на психическое здоровье человека 0
12:08
Капитан канадской "молодежки" извинился за ситуацию с российским гимном 1
11:48
Путин подписал закон о повышении МРОТ 8
11:18
2019 год стал рекордным по количеству массовых убийств в США 6
10:42
Российские хоккеисты отказались пожать руку капитану молодежной сборной Канады 13
10:13
В центре Новосибирска сотрудники ДПС помогли толкнуть заглохшие "Жигули" 6
09:55
Эксперты рассказали о вреде и пользе красной икры 5
09:40
В банкоматах Сбербанка появилась функция возврата забытых денег 8
08:46
В России определили главный модный тренд 2019 года 1
08:16
Астронавты показали, как выглядит Эверест из космоса 2
07:40
Инфляция в России и Алтайском крае снижается, но мы этого не чувствуем. Почему? 19
07:04
Синоптики ожидают резкое потепление в Алтайском крае 0
06:43
Поддать жирку! Фитнес-тренер о том, как правильно питаться 1
06:23
Новогодние мемы, которые мы заслужили 0
06:02
Осужденных на Алтае начнут привлекать к уборке школ, детсадов и парков от снега 40
23:04
Forbes назвал самых успешных российских миллиардеров 8
22:07
За три дня дорожники вывезли из Барнаула 60 тысяч кубометров снега 20
21:10
Каменские депутаты приняли бюджет района за три дня до Нового года 1
20:21
Двое взрослых и трое детей отравились угарным газом в Бийске 0
19:48
Фейерверк, огни и танцы. Как открывали главную елку в Барнауле 2
18:51
В Барнауле у маршрутки отпало колесо 8
18:33
Железный трон, метеорит, спиннер: названы топ-10 товаров 2010-х 0
17:54
"Снег по колено". Барнаульцы пожаловались на заметенные дороги 1
17:01
Как снег на голову. Барнаульцы попадают под "бомбардировку" у крыльца магазина 3
16:34
Многокилометровые "новогодние" пробки растянулись в Барнауле 8
16:02
Онкологи узнали, сколько нужно двигаться, чтобы не заболеть раком 1
15:24
В Барнауле частично перекроют проспект Ленина 28 декабря 0
15:03
Открытие главной елки Барнаула 28 декабря продолжится салютом 2
14:17
"Очень личная история". Документальный фильм о Викторе Томенко сняли в Алтайском крае 10
13:44
Томенко исполнил новогоднее желание девочки из алтайского села 11
13:20
Сбербанк рассказал о функции возврата забытых денег 7
12:52
Стоп-кадр. Как правильно умыться утром в -30 градусов 17
12:39
Как красиво упаковать новогодний подарок своими руками. Мастер-класс 0
12:27
Тройное ДТП случилось на перекрестке в Барнауле 6
11:46
Райан Рейнольдс анонсировал выход третьего фильма о Дэдпуле 0
11:13
Ученые обнаружили, что лишний вес помогает бороться с раком легких 2
10:55
Идем на потепление. Какая погода ждет Алтайский край в предновогодние дни 0
10:38
Новогодняя прическа на длинные волосы своими руками. Шикарно и легко 2
09:54
Вдова Лужкова объявлена в розыск по уголовной статье 12
09:18
Ученые доказали, что переизбыток сладкого может спровоцировать депрессию 0
08:43
Большинство букмекерских контор в России могут закрыться с 1 января 5
08:23
Песков рассказал, как Путин предпочитает встречать Новый год 12
07:48
В WhatsApp появятся исчезающие сообщения 7
07:24
Новогодние скидки и акции. Чем нас заманивают в магазины и как избежать ненужных трат 1
07:07
Ничего себе поездочка. Как изменятся цены на такси в новогоднюю ночь в Барнауле 13
06:46
Елку зажжем, фейерверк запустим. Когда и как в Барнауле пройдут новогодние гулянья 0
06:37
Советские новогодние застолья: как это было 5
06:15
Елка, цирк на льду, мастер-классы. Куда сходить в последние выходные года в Барнауле 0
23:48
Шойгу объявил 31 декабря выходным днем в Вооруженных силах РФ 3

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.