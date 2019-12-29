Новогодние праздники могут негативно повлиять на психическое здоровье человека

Новогодние праздники могут стать причиной развития у человека навязчивой необходимости покупок – непреодолимого желания покупать товары без необходимости.
"Некоторые люди с BSD предпочитают делать покупки в обычных магазинах, потому что имеют возможность потрогать товары и опробовать их, при этом другие особенно зависимы от онлайн-покупок, так как интернет предлагает огромное разнообразие вещей", – рассказал психолог.
По мнению ученых, усугубляет зависимость возможность совершения покупок через интернет-магазины в один клик. Такие покупки усиливают расстройство у людей, которым диагноз уже был поставлен, пишут "Известия".
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