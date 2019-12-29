Пять простых методов, которые помогут вам быстро похудеть

Похудение может быть не сложным, но оно требует постоянного выполнения нескольких правил. Medikforum представил пять простых методов для избавления от лишнего веса.
Заменить соль специями
Специи и пряности активизируют метаболизм и стимулируют организм на сжигание жира. К таким приправам можно отнести перец чили, горчицу или имбирь. Для получения эффекта соль нужно использовать в количестве не более 3 граммов в день, а в остальном пользоваться специями.
Отказ от сладких напитков
Сахар в жидком виде усваивается организмом моментально. Для похудения нужно заменить сладкие напитки на минеральную воду с добавлением кусочков фруктов.
Больше сна
Во время сна мышцы восстанавливаются, а нормальный сон способствует сжиганию жира в организме. В свою очередь, недостаток сна повышает аппетит и тягу к сладостям.
Ранний обед
Специалисты рекомендуют обедать не позднее 15:00. При этом все, что съедается в это время, должно быть очень легким и низкокалорийным. Подобный режим питания соответствует естественным циркадным ритмам и нормализует метаболизм.
Больше белковых продуктов на завтрак
Белкам, клетчатке и жиру требуется больше времени на усвоение, поэтому завтрак, насыщенный этими элементами, способствует длительному сохранению энергии и чувства сытости.
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