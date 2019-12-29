Россиян будут информировать о положенных им льготах

Владимир Путин подписал закон, по которому граждане России смогут выбирать вариант получения информации для получаемых ими льгот, сообщают "Известия".
Получить информацию о льготах, социальных услугах, а также условиях их получения и назначения граждане смогут получить через единый колл-центр, портал госуслуг или посетив орган власти.
Кроме того, президент подписал закон, дающий заемщику право получить часть страховой премии при досрочном погашении кредита. Его действие распространяется как на потребительские, так и на ипотечные кредиты.
Вступить в силу эти законы должны с первого января 2020 года.
Комментарии
Что бы льготники не бегали не выпрашивали льготы... Не мешали чиновникам плодотворно трудиться...
"Подписал закон, дающий заемщику право получить часть страховой премии при досрочном погашении кредита"
Это ж сколько деньжищ-то?!
Всё об народе пекётся гарант, не забывает.