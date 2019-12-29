Стало известно, как будет работать общественный транспорт 31 декабря и в праздники

Расписание общественного транспорта в новогодние праздники появилось на официальном сайте Алтайского края.
31 декабря транспорт будет работать в штатном режиме. С 1 января его работа будет составлена по специальному расписанию. В первый день нового года утренние автобусы и плановое расписание сократят на 60%. 2 и 3 января транспорт будет ходить по расписанию выходного дня с сокращением автобусов на 30%. С 3 по 8 января — по расписанию выходного дня.
В рождественскую ночь доставку горожан организует горэлектротранспорт:
- от Покровского кафедрального собора — в 1 час 30 минут по трамвайным маршрутам №1, 7 до станции "Докучаево" и станции "Кордон", а также по специальному трамвайному маршруту: Покровский собор — улица Анатолия — проспект Красноармейский — площадь Свободы — улица Анатолия — улица Челюскинцев — улица Антона Петрова — улица Попова — станция Докучаево;
- от Свято-Никольской церкви — в 1 час 45 минут по троллейбусным маршрутам №1, 6;
- от Александро-Невского собора — в 1 час 15 минут по трамвайным маршрутам №8, 9.
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