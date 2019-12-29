Более 50 тысяч жителей Алтайского края не смогут выехать за границу из-за долгов

В 2019 году судебные приставы вынесли более 160 тысяч постановлений об ограничении на выезд за пределы РФ, сообщили в алтайской ФССП.
На 1 декабря ограничение действует более чем у 53 тысяч жителей региона. Для того, чтобы отменить меру, граждане должны выплатить свои долги.
"Напоминаем, что у Службы отсутствует возможность моментального снятия ограничения на выезд из Российской Федерации, в связи с чем необходимо заблаговременно принять меры по оплате задолженностей", — дополнили в ведомстве.
Узнать о возможной задолженности можно на сайте ФССП России в разделе "Банк данных исполнительных производств".
Комментарии
Долгожители живут в долг. Без заграницы ни как.
После декабря нужно посчитать, добавятся те, кто налоги не заплатил. Большая цифра будет. Опубликуйте, пожалуйста. Обнищание масс. Им и за границу ехать нет надобности. Не платят не от хорошей жизни.