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Более 50 тысяч жителей Алтайского края не смогут выехать за границу из-за долгов

, ИА "Амител"
Ограничение наложили приставы
Фото: 210fz.ru

Фото: 210fz.ru

В 2019 году судебные приставы вынесли более 160 тысяч постановлений об ограничении на выезд за пределы РФ, сообщили в алтайской ФССП.

На 1 декабря ограничение действует более чем у 53 тысяч жителей региона. Для того, чтобы отменить меру, граждане должны выплатить свои долги. 

"Напоминаем, что у Службы отсутствует возможность моментального снятия ограничения на выезд из Российской Федерации, в связи с чем необходимо заблаговременно принять меры по оплате задолженностей", — дополнили в ведомстве.

Узнать о возможной задолженности можно на сайте ФССП России в разделе "Банк данных исполнительных производств". 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

29.12.2019 17:04
- гость -

Долгожители живут в долг. Без заграницы ни как.

29.12.2019 17:10
- гость -

После декабря нужно посчитать, добавятся те, кто налоги не заплатил. Большая цифра будет. Опубликуйте, пожалуйста. Обнищание масс. Им и за границу ехать нет надобности. Не платят не от хорошей жизни.

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