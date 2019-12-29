Психиатр призвал Россиян встретить Новый год трезвыми

Российский психиатр Сергей Менделевич предложил согражданам отказаться от употребления алкоголя в Новый год, пишет "Интерфакс".
"Под Новый год, как правило, многие хотят начать жизнь заново, изменить жизнь, стать лучше. Я бы рекомендовал начать как раз с трезвого Нового года. Уверен, что каждый найдет занятие по душе и сможет отпраздновать Новый год весело, ярко и полезно для себя и своего здоровья", — сказал он.
Он считает, что для хорошего настроения вместо алкоголя отлично подойдут уличные забавы, танцы и многое другое. Кроме того, врач добавил, что употребление спиртного при подрастающем поколении создает у них образ того, что праздник без выпивки — не праздник.
Тем, кто все-таки выпил, специалист посоветовал не выходить на улицу, чтобы избежать неприятностей.
Комментарии
Быть трезвыми и не пить, две большие разницы
Полный отказ от спиртного - благо. Испытал на себе.
29.12.2019 18:04
- гость -
Есть чо?
Пить спиртное не буду.
Не, ну можно немного садануть и рядом стоящую за жопу ухватить.Так-то чё такого?