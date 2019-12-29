В Москве простились с Галиной Волчек

В Москве простились с артисткой и художественным руководителем театра "Современник" Галиной Волчек, сообщают "РИА Новости".
Очередь из желающих проститься выстроилась задолго до начала церемонии, а само прощание продлилось более трех часов. В последний путь Галину проводили криками "Браво!" и "Спасибо!".
Прощание посетили различные знаменитости, а телеграммы с соболезнованиями прислали министр культуры Владимир Мединский, министр обороны России Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин и другие. После церемонии Галину Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище.
Народная артистка скончалась в возрасте 86 лет от осложнений со здоровьем.
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