Предновогодняя суета на барнаульских дорогах. Круглосуточные пробки у ТЦ

В канун Нового года барнаульцы спешат купить продукты к праздничному столу и подарки для родственников. Предпраздничная подготовка создает проблемы на дорогах города.
Самая тяжелая ситуация с движением наблюдается у торговых центров. Большие пробки собираются у ТЦ "Галактика" и "Волна". Аналогичная ситуация наблюдается у "Лент" на Попова и Власихинской. Кроме того, что к магазинам тяжело проехать, около них невозможно припарковаться. Стоянки забиты автомобилями и некоторые водители бросают машины на обочинах.
Все сложно с проездом на пересечении Попова и Павловского тракта, На нескольких участках по улице Малахова и на Советской армии (от Коммунаров до Павловского тракта).
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Эвакуаторы вам в помощь.