Диетологи рассказали о простых способах ускорить обмен веществ

Эксперты составили список рекомендаций для тех, кто хочет ускорить метаболизм, пишет "Газета.ру".
В первую очередь нужно употреблять больше жидкости. 1,5 литра воды в день способствуют сжиганию дополнительных 17,4 тысяч килокалорий в год. Воду можно заменить травяным чаем, а также добавить в рацион продукты с высоким содержанием воды: огурцы, грейпфруты, арбузы и цукини.
Также эксперты советуют употреблять больше клетчатки. Она в большом количестве содержится в яблоках, брокколи, зеленом горошке и грушах. Кроме того, ускорить метаболизм способна одна чайная ложка горчицы. Эффект начинается через несколько часов после употребления.
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