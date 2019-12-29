Опубликована поминутная хронология авиакатастрофы в Казахстане

Международный аэропорт Алма-Аты на официальной странице в Facebook опубликовал поминутную хронологию катастрофы с самолетом Fokker-100.
Самолет взлетел в 07:21 и уже через минуту пропал с радаров. В 07:24 объявил тревогу для всего личного состава аварийно-спасательной службы аэропорта.
Дальнейшие события развивались следующим образом:
07.27 – аварийно-спасательная команда аэропорта собрана в квадрате 6 "К"
07.35 – от руководителя полетов получена информация об авиационном происшествии в квадрате 20 "А"
07.36 – на место авиапроисшествия прибывает первый пожарно-спасательный расчет СПАСОП аэропорта, передает информацию о разрушенном самолете в квадрате 18 "В" и начинает эвакуацию пассажиров
07.38 – на место прибывает полный состав ПСК СПАССОП и приступает к эвакуации пассажиров
07.39 – начальник СПАСОП запрашивает дополнительные силы медчреждений Алматы
07.42 – на место происшествия прибывает полный состав аварийно-спасательной команды аэропорта
08.10 – в терминал с места чп эвакуированы все пассажиры, способные самостоятельно передвигаться
Напомним, что самолет авиакомпании Bek air потерпел крушение 27 декабря. На борту судна находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. 12 человек погибли, еще 49 получили ранения.
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