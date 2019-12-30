Можно ли выходить замуж в 2020 году и когда это лучше сделать: любовный гороскоп

Каждый ждет от Нового года ярких впечатлений и больших возможностей. Кто-то мечтает о финансовом успехе, а кто-то – о долгожданном благополучии в личной жизни. Если вы уже выбрали себе белое платье (или стильный костюм) и только ждете возможности его примерить, напоминаем: надо бы еще найти подходящего человека. Ну и определиться с датой свадьбы, конечно. Способов это сделать много. И один из них – спросить у звезд. О том, можно ли вообще выходить замуж в 2020 году (он, кстати, високосный) и когда это лучше сделать, мы поговорили с ведущим астрологом центра Astrology.pro Натальей Оствинд.

Когда надевать кольца?

Конечно, никто лучше вас самих не поможет вам определиться с датой свадьбы. Ведь только вы знаете, когда получится взять отпуск, собрать на торжество самых близких людей и отправиться затем в свадебное путешествие. Но астрологи уверяют, что правильно выбранный день может укрепить ваш союз и обеспечить гармонию и благополучие в совместной жизни. С популяризацией астрологии все больше востребована услуга по подбору даты заключения брака. Правда, мало кто знает, для чего нужно это делать.

"Любое дело всегда несет в себе энергии того дня, в котором оно начато. Не должно быть отрицательных энергетических воздействий в этот день, так как в дальнейшем это непременно отразится на вашей жизни. Дата брака – это своего рода импульс на старте совместной жизни. Лучше, чтобы энергии дня были гармоничными, тогда вероятность успешной семейной жизни будет выше", – уверена Наталья Оствинд.

Если вы решили выбирать дату свадьбы самостоятельно, то загляните в астрологический календарь, обратите внимание на лунные сутки, исключите период затмений Солнца и Луны: это очень неблагоприятное время для женитьбы. Но особое внимание следует обратить на периоды ретроградных планет: Меркурия, Марса и особенно Венеры (астрологи уверяют, что она сильнее всего влияет на успехи и неудачи в личной жизни).

Свадьба в 2020 году – дело сомнительное

Грядущий год будет особенно богатым на периоды ретроградных планет: нас ждет три промежутка ретроградного Меркурия и по одному периоду Венеры и Марса. Поскольку в это время жениться крайне нежелательно (есть риск, что брак окажется неудачным), свадьба в 2020 году выглядит не самой лучшей идеей: слишком уж трудно выбрать подходящую дату.

Период ретроградного Меркурия в 2020 году:

с 17 февраля по 10 марта;

с 18 июня по 12 июля;

с 14 октября по 3 ноября.

Период ретроградной Венеры:

с 13 мая по 25 июня.

В это время вы можете пересмотреть ваши отношения, можете понять, что еще не готовы и вовсе не дойти то загса. Поэтому в конце весны и начале лета лучше не планировать торжество.

Ретроградный Марс в 2020 году:

с 9 сентября по 14 ноября.

В это время вы ощутите нехватку сил и энергии, ваша активность будет на спаде, не исключены ссоры и конфликты. Естественно, что в этот промежуток времени о свадьбе тоже не может быть и речи. Звезды говорят, что свадебное торжество в этот период может обернуться для вас полным провалом.

Кстати, не только ретроградные планеты готовы вставить вам палки в колеса и разрушить совместные планы. В периоды затмений лучше тоже спрятать фату куда-нибудь подальше, уверена астролог. Так что если вы не хотите, чтобы затмение настало в вашей личной жизни, лучше избегать затмений солнечных и особенно лунных.

Солнечные затмения: 21 июня и 14 декабря.

Лунные затмения: 10 января, 5 июня, 5 июля и 30 ноября.

Так что если вы решили, что в 2020 году пора бы уже поставить штамп в паспорте, старайтесь выбирать дату, избегая этих злосчастных периодов. Если вы, конечно, прислушиваетесь к пророчествам звезд и мнению астрологов. Но помните, что это лишь небольшая часть того, на что астролог обращает внимание, подбирая подходящую дату.

Многие в своей работе используют элективный метод. Учитывается также транзитная картина дня и ее взаимодействие с натальной картой каждого из партнеров и другие факторы. Так что если вы хотите выбрать наиболее удачную в астрологическом плане дату для своей свадьбы, придется обратиться к специалисту.

Но прежде всего помните, что в первую очередь ваше счастье зависит не от звезд и не от гороскопа, а от ваших взаимоотношений с человеком. Поэтому сосредоточьтесь сначала на самом важном, а затем уже заглядывайте в астрологический календарь.