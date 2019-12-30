Что за театр вы тут устроили! Итоги года на Алтае в карикатурах

Весь мир – театр, а люди в нем – актеры. Бессмертная фраза Шекспира натолкнула редакцию amic.ru на идею итогового материала для Года театра. В течение 12 месяцев политики, бизнесмены, общественные деятели и даже случайные жители Алтайского края играли свои роли на подмостках СМИ. Кто-то выступил блестяще и получил в награду овации, а кто-то провалился и был освистан. Самые запоминающиеся выступления и события – в подборке "театральных" номинаций.

"Поклон года" – уход в отставку Дугина

Трогательные проводы главы Барнаула Сергея Дугина прошли в мэрии в середине августа. В адрес экс-градоначальника звучали исключительно добрые слова. Голос самого Дугина в конце прощальной речи дрогнул, а на глаза навернулись слезы. Под аплодисменты Сергей Иванович отправился в никуда – о его новом месте работы мы так ничего и не узнали.

Эта история со счастливым концом. Дугин стал первым постсоветским руководителем города, который ушел в отставку по собственному желанию: Владимир Баварин разбился в автокатастрофе, а Владимир Колганов и Игорь Савинцев покинули пост после возбуждения против них уголовных дел.

"Сюжет года" – возвращение Бутиной

Одиссей после долгих скитаний возле чужих берегов приплывает наконец к родной Итаке – этот сюжет мировой литературы в 2019 году воплотила в жизнь выпускница факультета политологии АлтГУ Мария Бутина.

Она покинула Барнаул восемь лет назад, основала общественную организацию "Право на оружие" и очарованная американским образом жизни уехала из Москвы учиться за океан. Там получила не только образование, но и опыт выживания в тюрьме. Страдалица, тоскующая по далекой родине, – вот образ, который Бутина больше года транслировала из-за решетки.

Точное попадание в архетип сделало Марию героем современной России и открыло блестящие карьерные перспективы. Бутина уже стала ведущей стрима на телеканале RT и вошла в экспертный совет при уполномоченном по правам человека в РФ. Высокая волна антиамериканизма вполне может поднять ее еще выше – например, до комитета Госдумы по международным делам в 2021 году.

"Пробы года" – назначение Вакаева главой Фонда имущества края

Среди желающих сыграть в постановке "Спасение парка "Изумрудный" были бизнесмен Павел Тулин и архитектор Пётр Анисифоров, но главная роль досталась члену фракции "Справедливая Россия" в АКЗС Владиславу Вакаеву. Краевые власти увидели в парламентском оппозиционере человека, способного превратить полузаброшенную территорию в притягательное для барнаульцев место, и поставили его во главе учреждения, которое теперь будет управлять парком.

Вакаев уже начал работать со зрителем: организовал общественное обсуждение концепции развития парка и объявил кастинг на должность эвент-менеджера. Деньги на "реквизит" заложены в бюджете региона, премьера "Изумрудного" – летом 2020 года.

"Буффонада года" – активность экс-кандидата на пост главы региона Крылова

В 2019 году бывший участник губернаторской гонки Андрей Крылов занимался тем, что развлекал почтенную публику. Летом он принял в "труппу" регионального отделения "Партии Роста" скандального экс-единоросса Андрея Волкова, которого осенью отправили на пять лет в колонию общего режима за хищение и растрату. После чего у Крылова забрали "театральную вывеску" – федеральный политсовет исключил его из партии за "действия, наносящие политический ущерб".

Также Крылов дважды срывал аплодисменты. Правда, рукоплескали ему, скорее, как комику. В сентябре сторонники политика провели на улицах опрос, по результатам которого составили рейтинг доверия к лидерам политических партий Алтайского края. Первое место с результатом 34,16% занял именно Крылов, почти в два раза опередив персека местных коммунистов Марию Прусакову (17,15%). В начале декабря Крылов сдал документы для участия в конкурсе на пост главы Барнаула, а спустя две недели выложил в соцсетях диаграмму, из которой следует, что на выборах градоначальника за него отдали бы голоса 40,1% избирателей.

"Драма года" – развитие ситуации с "Демидов-парком"

В 2019 году действие вокруг самого известного долгостроя Алтайского края развивалось по законам драматургии. В конце первого акта дольщикам после нескольких лет ожидания наконец-то начали отдавать ключи от квартир. Это было похоже на хеппи-энд, но возникла перипетия. Зимой оказалось, что "Демидов-парк" промерзает – в конце ноября средняя температура в квартирах была от 8 до 18 градусов тепла.

Жильцы винят застройщика, тот кивает на котельную, а в Минстрое говорят: всё потому, что дом заселён не полностью. В следующем году нас ждёт третий акт.

"Провал года" – подготовка к отопительному сезону в Яровом

Подобная же трёхчастная структура воплотилась в жизнь в городе Яровом. О том, что на местной ТЭЦ могут возникнуть проблемы, стало понятно ещё летом – муниципальные власти заявили, что собственник станции не модернизирует оборудование и "ставит под угрозу работоспособность систем жизнеобеспечения города". В конце октября на ТЭЦ вышла из строя часть котельного оборудования. В ноябре температура в квартирах яровчан несколько суток не поднималась выше 18 градусов. Выяснилось, что завозимый уголь смерзается при низких температурах и содержит большое количество влаги.

Специальная комиссия во главе с Виктором Томенко объявила в Яровом режим ЧС, чтобы защитить интересы жителей. Город получил уголь из резервного фонда и дополнительные деньги для формирования запаса топлива. После этого собственник ТЭЦ Константин Вальтер обвинил правительство Алтайского края в рейдерском захвате станции. Не исключено, что мы станем свидетелями попытки оспорить решение региональных властей о ЧС в суде.

"Акт года" – отъезд Притупова в Москву

Полюбившийся публике актёр перебирается из провинциального театра в столичный – с таким сюжетом можно сравнить переход бессменного министра финансов Алтайского края Владимира Притупова на работу в аппарат первого заместителя правительства России Антона Силуанова.

Владимир Геннадьевич всегда учил тексты своих "ролей" наизусть – с 2002 года на любой итоговой пресс-конференции он, не подглядывая в бумаги, сыпал бесконечными рядами цифр – параметрами бюджета региона. Притупов, пожалуй, как никто другой знал все тонкости эволюции финансового закулисья Алтайского края и – в определённом смысле – был её демиургом.

Второй акт пьесы "Отъезд компетентных специалистов в Москву" случился под занавес года. Экономический замгубернатора Павел Дитятев трудоустроился в департамент финансов Москвы.

"Кульминация года" – ректору Салдану не продлили контракт

Бывший глава местного Роспотребнадзора возглавил АГМУ в 2014 году. На выборы ректора он пошёл при поддержке краевых властей. Это было против негласных правил медицинского сообщества – кресло руководителя профильного вуза всегда занимали выходцы из врачебной среды. Перемены, которые начались в университете после прихода Салдана, были встречены в штыки частью коллектива. Начался исход преподавателей – АГМУ покинули десятки докторов и кандидатов медицинских наук. Петиция за отставку нового ректора собрала несколько тысяч подписей. Напряжение росло.

Осенью 2019 года министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова не продлила Салдану контракт. И.о. ректора была назначена заведующая кафедрой психиатрии вуза Ирина Шереметьева.

"Актриса года" – моржиха-учительница Кувшинникова

Зимняя фотография в купальнике, которую опубликовала в соцсетях барнаульская учительница и любительница плавания в проруби Татьяна Кувшинникова, не понравилась родителям школьников. Весной с их подачи женщина была вынуждена уволиться. В поддержку моржихи в интернете запустили флешмоб #учителятожелюди.

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко дал Кувшинниковой новую роль – пригласил её на работу в институт повышения квалификации педагогов. Там она, впрочем, задержалась ненадолго – осенью СМИ сообщили, что учительница вместе с мужем собралась переезжать в Москву. После этих новостей Кувшинникова исчезла с информационных афиш.

"Первое действие года" – строительство отеля Radisson в Барнауле

Создатели реабилитационного центра "Территория здоровья" собирались возвести в Барнауле ещё одну заметную "декорацию" – первый для Алтайского края сетевой отель Radisson. Проект, который прошёл согласование у предыдущей губернаторской команды, попал под шквал экологической критики – гостиницу хотели разместить на месте сквера на площади Сахарова. Этот факт вызвал недовольство общественников, которые организовали несколько митингов. Действие достигло кульминации, когда на сторону жителей встал глава региона Виктор Томенко. Он поручил городским властям найти другой участок для строительства.

Появится ли в краевой столице первый четырёхзвёздочный отель или 1,5 миллиарда рублей инвестиций уйдут в другой регион? Развязка этого спектакля ожидается в следующем году.

"Трагедия года" – снятие неприкосновенности с депутата Герасименко

Старожил политической сцены Алтайского края, депутат Госдумы с 1995 года Николай Герасименко попал в дорожно-транспортное происшествие с мотоциклистом. Перед судебным разбирательством коллеги народного избранника лишили его неприкосновенности. Случай редчайший – за всю историю Государственной думы подобное произошло всего в одиннадцатый раз.

В итоге Гагаринский суд Москвы признал Герасименко виновным в совершении ДТП и на 1,5 года лишил его водительских прав. Адвокат депутата заявил, что будет обжаловать приговор. Эта история резко снижает шансы 69-летнего Герасименко продлить своё политическое долголетие и пройти в Госдуму в 2021 году.

"Фарс года" – выборы ректора АлтГУ

В июне врио ректора АлтГУ Сергей Бочаров одержал победу на выборах руководителя вуза, набрав 133 голоса из 217 возможных. В итоговом списке кандидатов не было другого серьёзного претендента на пост – заведующего кафедрой археологии Алексея Тишкина. Его "срезали" на этапе аттестации в Минобрнауки РФ. Это убило интригу – часть коллектива вуза собиралась устроить протестное голосование.

Выборы прошли без зрителей за закрытыми дверями – съёмочной группе телеканала "ТОЛК" и корреспонденту ИА "Амител" не дали осветить событие. Охрана вывела журналистов по распоряжению руководителя пресс-службы вуза Дмитрия Марьина.

"Художественный руководитель года" – вице-губернатор Губин

Заместитель председателя правительства Алтайского края Денис Губин – режиссёр столичный. Чиновник приехал в Барнаул из Москвы, где в разное время работал и в администрации президента, и в аппарате правительства РФ, и в одной из структур "Росатома". На Алтае Губин в своём привычном амплуа – занимается внутренней политикой. Он также курирует "гуманитарную сферу": отвечает за СМИ, спорт, культуру и молодёжные движения.

Отданный под контроль общественности парк "Изумрудный", разрешённый конфликт с легкоатлетическим манежем АлтГТУ и сохранённый сквер вместо отеля на площади Сахарова – вот как минимум три спектакля, которые Губин поставил в этом году.

"Пантомима года" – скандал в думе Барнаула

Почти год длился декларационный скандал в Барнаульской городской Думе. Начался он с того, что прокуратура нашла ошибки в декларациях 14 депутатов из 40. Они не указали в отчётах свои квартиры, земельные участки и доходы от продажи машин.

Судебные разбирательства закончились тем, что надзорный орган сохранил претензии в отношении лишь троих народных избранников. Вопрос о лишении полномочий рассмотрели на августовской сессии БГД. В итоге депутаты решением большинства коллег свои места сохранили, отделавшись лишь предупреждениями.

"Сцена года" – появление Кадукиной перед Медведевым

До сих пор остаётся загадкой, как у простой жительницы села Санниково Татьяны Кадукиной хватило храбрости прорваться через заслон охраны, упасть на колени перед премьер-министром Дмитрием Медведевым и попросить вернуть горячую воду в её многоквартирный дом. Вероятней всего, это была успешная импровизация. Но высказывались и конспирологические версии: якобы сцену специально срежиссировали, чтобы в преддверии 2024 года напомнить россиянам сюжет про "доброго царя".

Дебют Кадукиной в российских СМИ привёл к тому, что воду ей вернут, потратив на это 25 млн рублей из краевого бюджета. Но в целом для Медведева и приехавших с ним министров ситуация пошла скорее в минус – скандал затмил позитивную информационную повестку.

"Сорванная маска года" – включение Алтайского края в десятку бедных регионов

В предыдущие годы краевые власти неоднократно заявляли, что понятие "депрессивный регион" в отношении Алтая осталось в прошлом. Однако Виктор Томенко призвал смотреть на статистику и строить планы исходя из реального положения дел.

Благодаря усилиям губернатора край включили в число субъектов РФ, где будет внедрён пилотный проект по снижению уровня бедности. В ближайшие пять лет регион получит дополнительное финансирование из Москвы – 10 млрд рублей. Но главное здесь – не деньги, а желание называть вещи своими именами. Власть перестала строить замки на песке и бороться с ветряными мельницами.

Над материалом работали:

Идея: Михаил Беднаржевский, Александра Черданцева;

Текст: Михаил Беднаржевский;

Иллюстрации: Константин Ганов, Алексей Беленев.