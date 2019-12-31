Приближается один из самых веселых и любимых праздников. Многие с нетерпением ждут новогоднюю ночь еще и потому, что это дополнительный повод собраться с семьей или друзьями и устроить шумные посиделки с песнями, танцами под громкую музыку и фейерверками. Но есть и те, кто не любит шумные празднования и предпочитает провести этот день в спокойной обстановке. Очень часто между двумя этими лагерями возникают споры о том, законно ли шуметь в новогоднюю ночь. Выясняем, что говорит закон о тишине в Алтайском крае.
Так можно ли шуметь в новогоднюю ночь в Алтайском крае?
Согласно закону о тишине, с 22:00 31 декабря до 6:00 1 января можно громко петь, кричать, свистеть, играть на музыкальных инструментах, взрывать петарды, запускать фейерверки и издавать другие громкие звуки. Но вот с 06:00 до 9:00 шуметь уже нельзя.
А можно ли пошуметь ночью в другие дни новогодних каникул?
Нет. Ограничение по шуму не распространяется лишь на новогоднюю ночь. В остальные праздничные дни ночью – ни звука! Напоминаем, что в Алтайском крае нельзя шуметь с 22:00 до 8:00 в будние дни и с 22:00 до 9:00 в выходные и праздничные дни.
А что считается шумом?
Шумом считаются звуки, которые создают неудобство соседям и окружающим, в том числе:
- крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах;
- применение пиротехнических средств;
- сигнализация транспортного средства (если сработала три раза подряд);
- ремонт в жилом помещении в многоквартирном доме или ремонт в нежилом помещении;
- проведение земляных, ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных и других работ с применением механических средств и технических устройств.
Хорошо, а можно ли делать ремонт в праздничные выходные?
Если этот ремонт нешумный – то пожалуйста. Но если вам, к примеру, нужно пошуметь перфоратором, то дождитесь окончания праздников. По закону, по воскресеньям и в праздничные дни нельзя делать шумный ремонт в квартирах в любое время суток. В будние дни и субботу шумные работы нельзя проводить с 20:00 до 9:00. Эти ограничения не распространяются на новые дома, с момента сдачи которых не прошло полутора лет.
Какое наказание ждет нарушителей тишины?
Комментарии