Осадки и сильный ветер. МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды

ГУ МЧС России по Алтайскому краю предупреждает, что 30 декабря на территорию региона придет непогода.
Ночью в отдельных районах ожидается снег, в большинстве случаев сильный снег, гололедные явления, метели и изморось в утренние часы. Ожидается усиление ветра до 15-18 метров в секунду.
Автомобилистам напомнили о том, что при сильном ветре на дороге нужно выбирать безопасную скорость и соблюдать дистанцию.
Пережидать непогоду лучше всего в капитальном строении. Находясь на улице обходите рекламные щиты и не укрывайтесь под деревьями, а также у стен домов.
Машины лучше убирать в гаражи.
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