ФСБ задержала двух россиян, готовивших теракты в новогодние праздники

Сотрудники ФСБ после информации, полученной из США, задержали двух человек, которые готовили теракты на новогодние праздники в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.
Федеральной службой безопасности РФ на основании ранее полученной от американских партнеров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников", – сообщили в спецслужбе.
В ведомстве отметили, что у задержанных были изъяты материалы, подтверждающие факт подготовки к совершению террористических актов. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Комментарии
Штаты случаем не наняли этих людей сами, а потом сдали. У них это фирменный почерк.
Молодцы спецслужбы США , помогают предотвращать теракты в России.
Американцы оказывается хорошие.
Лишь бы не получилось как в Рязани...