Спасатели не дали замерзнуть барнаульцам на открытии главной елки

Сотрудники ГУ МЧС России по Алтайскому краю не оставили жителей Барнаула без подарка в день открытия главной елки на площади Сахарова.
Как сообщает пресс-служба ведомства, учитывая морозную погоду, Центр управления в кризисных ситуациях открыл для посетителей торжества пункт обогрева.
Любой желающий мог посетить надувной модуль спасателей. Там население не только грелось, но и угощалось горячим чаем.
Отметим, что это не единственный сюрприз барнаульцам от сотрудников ведомства. Так, 28 декабря в городском торгово-развлекательном центре оркестр регионального управления МЧС России устроил бесплатный концерт.
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Холодно было.