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"Пугачева еле дышит": музыкальный критик не рад возвращению певицы на сцену

, ИА "Амител"
Соседов жестко раскритиковал физическое состояние Примадонны
Алла Пугачева / Фото: versiya.info

Алла Пугачева / Фото: versiya.info

Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире НТВ крайне негативно выразился о возвращении на сцену 70-летней певицы Аллы Пугачевой.

"Пугачева, извините, еле дышит, когда стоит на сцене. Это невозможно смотреть, – заявил Соседов. – Я вижу эфиры, трейлеры, интервью каналам – она еле стоит. Какой она может дать концерт?".

Он уточнил, что чувство жалости у него вызывают концерты и других возрастных звезд российского шоу-бизнеса. В их числе он назвал Жанну Агузарову, Николая Носкова и Софию Ротару.

Это заявление вызвало негодование у нескольких известных гостей студии программы "Звезды сошлись".

На той же передаче певец Прохор Шаляпин подчеркнул, что сцена не место для жалости, и призвал эстрадных звезд освободить ее для молодежи.

"Вы талантливые люди, ваше время просто ушло", – резюмировал финалист проекта "Фабрика звезд 6".

Ранее Алла Пугачева отказалась принимать участие в съемках "новогодних огоньков" для телевидения.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

30.12.2019 08:46
Дядька

Согласен.

30.12.2019 08:50
- гость -

Гардемарины на гастролях просто выезжали на лошадях на сцену под песню из фильма, а Прапорщик из фильма "ДМБ" под музыку топтался на сцене и говорил: "Ё-МОЁ!"
Бузова с Шаляпиным пасть открывают под фанеру с примитивными песенками, а старые артисты хоть мастерство могут показать.

30.12.2019 08:53
- гость -

Заголовок в желтой газете 90-х - Филипп сосал, пока Алла пела матершинные частушки.
Я бы посмотрел на это.

30.12.2019 08:57
точный

он сам то как дышит?

30.12.2019 09:32
- гость -

Леонтьева забыли добавить.
Старикам пора на покой, смотреть на них страшно.

30.12.2019 09:38
Сумрачный гений

Happy New Year, ребята!

PS А Соседов же не критик, он этот... как его там... три-два-раз же?!

30.12.2019 09:39
Вован газета

30.12.2019 08:57
точный
он сам то как дышит?

В какой момент? Когда сверху или когда снизу?

30.12.2019 09:42
- гость -

Просто не хочется думать о старости. Всем пожилым но увы.

30.12.2019 09:42
- гость -

Этих старперов нужно выводить на гололед петь - все песком и посыпят.

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