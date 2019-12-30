"Пугачева еле дышит": музыкальный критик не рад возвращению певицы на сцену

Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире НТВ крайне негативно выразился о возвращении на сцену 70-летней певицы Аллы Пугачевой.
"Пугачева, извините, еле дышит, когда стоит на сцене. Это невозможно смотреть, – заявил Соседов. – Я вижу эфиры, трейлеры, интервью каналам – она еле стоит. Какой она может дать концерт?".
Он уточнил, что чувство жалости у него вызывают концерты и других возрастных звезд российского шоу-бизнеса. В их числе он назвал Жанну Агузарову, Николая Носкова и Софию Ротару.
Это заявление вызвало негодование у нескольких известных гостей студии программы "Звезды сошлись".
На той же передаче певец Прохор Шаляпин подчеркнул, что сцена не место для жалости, и призвал эстрадных звезд освободить ее для молодежи.
"Вы талантливые люди, ваше время просто ушло", – резюмировал финалист проекта "Фабрика звезд 6".
Ранее Алла Пугачева отказалась принимать участие в съемках "новогодних огоньков" для телевидения.
Комментарии
Согласен.
Гардемарины на гастролях просто выезжали на лошадях на сцену под песню из фильма, а Прапорщик из фильма "ДМБ" под музыку топтался на сцене и говорил: "Ё-МОЁ!"
Бузова с Шаляпиным пасть открывают под фанеру с примитивными песенками, а старые артисты хоть мастерство могут показать.
Заголовок в желтой газете 90-х - Филипп сосал, пока Алла пела матершинные частушки.
Я бы посмотрел на это.
он сам то как дышит?
Леонтьева забыли добавить.
Старикам пора на покой, смотреть на них страшно.
Happy New Year, ребята!
PS А Соседов же не критик, он этот... как его там... три-два-раз же?!
30.12.2019 08:57
точный
он сам то как дышит?
В какой момент? Когда сверху или когда снизу?
Просто не хочется думать о старости. Всем пожилым но увы.
Этих старперов нужно выводить на гололед петь - все песком и посыпят.
жалко что через двое суток не 37--ой .я бы этого соколова своею собственной рукой...
Если альтернатива Пугачевой - только п.шаляпин, то уж лучше она! Хотя - конечно, задолбали они все...
А на кой хрен нам все эти шепчущие, мяукающие, мурлыкающие, либо и вовсе просто читающие текст выпускники разных шоу? Это новое искусство? Нет. Это просто дичайшее Убожество типа Бузовой и подобных ей.
Старые артисты хоть петь умеют (умели) и создали много отличных песен, которые будут петь и потомки. Но я согласен, т.к. время в своём праве неумолимо и нужно искать новые, действительно талантливые голоса, которые придут на замену старой гвардии артистов. Но весь вопрос в том, а как их продвигать? Опять использовать продюссеров (халявщиков), которые ради денег могут раскрутить очередное убожество? Ответа нет...