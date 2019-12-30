Число заражений свиным и гонконгским гриппом выросло в Алтайском крае

Четыре случая заражения гриппом, в том числе свиным и гонконгским, зафиксированы в Алтайском крае за неделю, сообщает Роспотребнадзор. Это вдвое больше, чем неделей ранее.
За этот период с 16 по 22 декабря 19,9 тысячи жителей заболели ОРВИ. Большинство из них – дети до 14 лет. Специалисты отмечают преимущественную циркуляцию вирусов не гриппозной этиологии.
В крае проводится вакцинация взрослого населения. Прививки делают бесплатно в медицинских учреждениях края. Всего за счет федерального бюджета против гриппа привито более миллиона человек. Это почти половина населения.
Роспотребнадзор рекомендует соблюдать меры личной профилактики, чтобы избежать заражения.
Комментарии
дело онищенко живет!