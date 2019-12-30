Вторичное жилье за год подорожало в Барнауле почти на 350 тыс. рублей

Средняя цена квартиры на вторичном рынке Барнаула выросла на 347 тысяч рублей. Об этом сообщает портал "Мир квартир". По данным аналитиков, в 2019 году недвижимость продавалась в среднем за 2,754 млн рублей. В 2018 году цена была на 12,6% меньше – 2,407 млн рулей.
Подорожание на вторичном рынке спровоцировано бурным ростом цен на первичном, отмечают эксперты.
"Часть покупателей новостроек не смогли соответствовать новому уровню цен и, поняв, что не потянут ипотеку даже по сниженным ставкам, бросились искать счастье на более разнообразном регулярном рынке", – говорится в сообщении портала.
Серьезно подорожали квартиры во Владивостоке (+18,2% за квадратный метр), Сочи (+15,3%), Краснодаре (+13,6%), Новокузнецке (+11,8%), Набережных Челнах (+11,4%), Махачкале (+10,6%), Чите (+9,8%), Ижевске (+9,6%), Санкт-Петербурге (+8,9%) и Казани (+8,2%).
В четырех городах вторичное жилье за год подешевело: в Саранске (-3,6% за "квадрат"), Челябинске (-1,6%), Оренбурге (-1,3%) и Тольятти (-1,1%).
Комментарии
о сколькикомнатной квартире идёт речь???
Речь идет о средней квартире около 50 м2. Квартиры большой площади и стоят не 2.7, а за 4-5 млн.
30.12.2019 12:22
- гость -
Речь идет о средней квартире около 50 м2. Квартиры большой площади и стоят не 2.7, а за 4-5 млн.
СКОЛЬКО???? 4-5 млн... у меня квартира 68 кв.... но 5 млн даже и не пахнет....
Хотя... сорян.... не учла супер-пупер дизайнерские ремонты "Вырви глаз"