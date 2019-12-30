Глава Минтранса Алтая в костюме Деда Мороза угощал пассажиров поезда конфетами

Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев и заместитель начальника ЗСЖД по Алтайскому территориальному управлению Андрей Кульдишов поздравили пассажиров с наступающим праздником. Вдвоем они прошли по вагону поезда и угостили пассажиров конфетами.
До этого министр транспорта принял участие во Всероссийской акции "Елка желаний". Александр Дементьев вытянул два шарика – от Даши Наумовой и Леры Романовой.
Первая девочка мечтала встретиться с Дедом Морозом в его Алтайской резиденции и получить от него подарок. Недавно оба ребенка побывали в гостях у волшебника. Помимо Дедушки и Снегурочки, их встретил и руководитель Минтранса, подаривший Даше красивую книгу о путешествиях, которую она очень хотела, и набор для рисования Лере, занимающейся в художественной школе. А уже в воскресенье, 29 декабря, Александр Дементьев пригласил обеих девочек на праздник "В гостях у хаски", на котором сбудется мечта Леры – покататься на маламутах.
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