Жителей Барнаула приглашают на новогоднюю ярмарку

Выставка-ярмарка "Рождественские традиции" начала работу в Барнауле, сообщает Алтайтурцентр. Экспозиция состоит из работ 19 умельцев, в том числе восьми народных мастеров Алтайского края.
На ней представлены новогодние игрушки, открытки и украшения, а также посуда, предметы интерьера, тканые дорожки, лоскутные прихватки, палантины, панно, картины и другие изделия ручной работы.
Посмотреть на них и приобрести что-либо можно в Алтайском краевом Российско-немецком доме (ул. Гоголя, 44) в будни с 9:00 до 17:00. Выставка-ярмарка продолжит работу до 24 января.
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