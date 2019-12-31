Барнаульцы выходят чистить снег в помощь городу

В субботу, 28 декабря 2019 года, сотрудники холдинговой компании "Алтайлес" организовали чистку двух парковок от снега.
"Центр города, рядом 55-я школа, движение затрудняется из-за брошенных как попало автомобилей. Места для парковок ни разу не чистили после снегопадов. Возникла идея выйти с техникой и лопатами, помочь городским службам справиться с последствиями снежного коллапса", – рассказали в "Алтайлесе".
Маневренный трактор "Джон Дир" предоставила компания "Тимбермаш Байкал", два КамАЗа для вывоза снега организовала управляющая компания "ПСК". За три часа работы общими усилиями загрузили шесть полных кузовов. В результате – две чистых парковки, которые мгновенно заполнились автомобилями.
По прогнозу синоптиков, последний день уходящего года и начало 2020-го тоже будут снежными.
"Все в руках жителей Барнаула. Если бы каждый помог по мере сил и возможностей, передвигаться по городу стало бы гораздо легче и комфортнее, – добавили в холдинге "Алтайлес".
Комментарии
Граждане! Жрите снег! Помогайе дорожной службе!
Понторезы литовсклесовские, у какой то коммерческой конторы с лопатами сфотались, а работу за них сделал американец Джон Дир. Как обычно.
Было бы здорово убрать у своей припаркованой жопавозки
Я регулярно выхожу чистить у дома и около работы.
Во-первых, польза здоровью.
Во-вторых, польза себе и обществу.
В-третьих, для дворников это форс-мажор, никакого здоровья им не хватит круглосуточно разгребать
31.12.2019 10:28
- гость -
В-четвертых, польза для УК, чиновников и администрации. Они спишут деньги (запланированные на уборку) себе в кармашек и с пользой их потратят
А вроде говорили что невинно условно осуждённые калганов с савинцевым будут лопатой грехи с себя сгребать?
31.12.2019 10:40
Ну вот зачем ты всё испортил, ведь так хорошо залечивали за физуху, ЗОЖ и прочую бредятину. Будь проще.
31.12.2019 10:28
- гость -
Вам все правильно сказали. Деньги на "форс-мажоры" выделяются регулярно. Экономия на топливе и спецтранспорте - одна из самых прибыльных статей для чиновников. алтайлес имеет и собственную спецтехнику. Они, думаете, руками лес грузят на спины доставщиков, как в "тындекс.еде"? Почему они ее не подогнали к собственному офису? А тогда получилась бы только реклама Алтайлеса. А так, и ПСК и Тимбермаш засветились. А там, где есть "Джон Дир", лопатами делать нечего. На то он и МАНЕВРЕННЫЙ трактор! Ему если на ковш лезвие приварить, он вас налысо побреет, не хуже всяких барберов.
31.12.2019 11:19
А он и так налысо бреет, у него лопата/ковш двойная на гидравлике - поднимает челюсть и бреет наголо.
Это не граждане, это пиар акция гнидовского алтайлеса
где же 150 единиц снегоуборочной техники ежедневно работающих на улицах города , вот прошла неделя в течении которой обещали очистить город от снега, а теперь дискотека! до 9го, с праздниками дорогие товарищи! по колено в снегу в светлое будущие,к всемирной победе единой под чутким руководством великого ! тьфу! (...................................................)