Прокуратура назвала виновника обрушения балкона в Барнауле

Прокуратура Барнаула огласила результаты проверки по факту обрушения балкона многоквартирного дома в Барнауле.
Проверяющие установили, что управляющая компания "Старый Барнаул" заключила с собственниками квартир договор на содержание и выполнение работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома, но должным образом не выполнила свои обязательства.
В результате неубранная с крыши наледь рухнула на балкон, что в итоге и привело к его обрушению.
"По результатам проверки прокурором Ленинского района города Барнаула руководителю ООО "УК "Старый Барнаул" внесено представление об устранении нарушений законодательства и недопущении их впредь, в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ст.7.22 КоАП РФ (нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений)", — уточнили пресс-служба ведомства.
Сейчас районная прокуратура держит на контроле работы по восстановлению разрушенного балкона.
Напомним, ЧП произошло в барнаульском аварийном доме № 164 по улице Советской Армии 9 декабря.
Балкон второго этажа упал в десятом часу вечера. Хозяин квартиры рассказал, что он собирался выйти покурить, начал открывать дверь на балкон, в этот момент с крыши полетела большая глыба льда, которая упала на балкон, и тот рухнул вниз. К счастью, никто не пострадал.
Жильцы рассказали, что управляющая компания вовремя не убирала наледь и снег с крыши, хотя люди неоднократно обращались с такой просьбой. По словам жильцов, в УК им сказали, что не смогли подъехать к дому и поэтому не убрали снег.
Вчера вечером всю наледь и снег оперативно убрали. По словам жителей, дом с 2016 года имеет статус аварийного. Жильцам обещали расселение до 2025 года.
Комментарии
Дед и репка. народная сказка. Наледь виновата))) тухлый цемент, кирпич, балки.
дом избавился от лишнего балкона. как в начале фильма "Ирония судьбы..."