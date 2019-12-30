Томенко назначил "промышленного" вице-губернатора Алтайского края

Министр промышленности и энергетики региона Александр Климин занял должность вице-губернатора Алтайского края по промышленности. Об этом объявил губернатор Виктор Томенко на аппаратном совещании 30 декабря.
Климин будет курировать промышленность, энергетику, транспорт, дорожную отрасль, строительство и ЖКХ. Обязанности главы Минпромэнерго теперь исполняет замминистра Ольга Слученкова.
Напомним, пост "промышленного" зампреда правительства до сентября 2018 года занимал Виктор Мещеряков. В феврале он стал исполнительным директором Союза промышленников Алтайского края. С тех пор должность была свободна.
Александру Климину 44 года. Родился в Новосибирске. Высшее образование по специальности "Экономика и управление на автомобильном транспорте" получил в Красноярске, где впоследствии стал главным специалистом по экономике региональной администрации.
Подробности биографии нового вице-губернатора читайте в рубрике amic.ru "Вопрос – ответ".
Комментарии
Если к нулю прибавить ноль, то ничего не изменится.
Инкубаторский либераст, ничего примечательного.
Приватизация, оптимизация, развал и разруха. Вот и всё.