Съесть и выжить. Роспотребнадзор рассказал, как правильно хранить новогодние салаты

Самое распространенное блюдо новогоднего стола – салаты. Но их неправильное хранение чревато тяжелым пищевым отравлением, сообщил Роспотребнадзор.
"В салатах перемешано множество продуктов с разной стойкостью хранения, и поэтому срок годности будет зависеть от рецепта. К тому же салаты часто заправляют майонезом или другим соусом, а это ускоряет процессы размножения микробов", – сказано в публикации на сайте Роспотребнадзора.
Хранить блюда необходимо только в холодильнике при температуре 2-6 градусов. Заправлять салаты майонезом или другим соусом специалисты рекомендуют только перед подачей на стол или поставить соусник на столе, тогда гости сделают это персонально.
В ведомстве напомнили, что салаты из сырых овощей или фруктов хранят 18 часов. Столько же остаются пригодными к употреблению салаты с добавлением мяса, птицы, копченостей, а также винегреты из вареных овощей. Если же эти блюда разбавить майонезом, срок их годности сократится до 12 часов.
Для салатов с добавлением консервированных овощей или вареных яиц срок годности после заправки сократится до шести часов, а для салатов из маринованных, соленых, квашеных овощей составит 36 часов.
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Если салат переложить в стекляную банку и закрыть вакуумной крышкой (при этом с помощью маленького насоса воздух из банки выкачивается), срок хранения значительно увеличится.