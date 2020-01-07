Джеймс Бонд, супергерои, "Дюна" и новый Нолан: главные фильмы 2020 года

Юбилейный – 25-й фильм – об агенте 007 Джеймсе Бонде, два проекта студии Marvel, вторая часть "Чудо-женщины", новый фильм Стивена Спилберга, "Дюна" Дени Вильнева и самый амбициозный проект Кристофера Нолана. Рассказываем про самые ожидаемые фильмы 2020 года.

"1917"

Постановщик "Красоты по-американски" и "Дороги перемен" Сэм Мендес отказался снимать новые фильмы о Джеймсе Бонде, объединился с гениальным оператором Роджером Дикинсом для главного эксперимента в карьере обоих. "1917" – история двух солдат во время Первой мировой войны. Фильм снят одним кадром, в нем не видно монтажных склеек. Таким же был "Бёрдмэн" Алехандро Иньярриту. Американская публика уже посмотрела "1917" и уверяет, что это веха в истории кино. Главный фаворит предстоящего "Оскара". В российский прокат лента выйдет 30 января.

"Офицер и шпион"

Новый и, возможно, самый личный фильм, не считая "Пианиста", в карьере великого европейского режиссера Романа Поланского. Экранизировать дело против капитана Альфреда Дрейфуса он собирался уже несколько лет. Ленту с восторгом приняли на Венецианском фестивале, где она получила второй по значимости приз.

"Темные воды"

Один из самых интересных американских режиссеров последнего десятилетия Тодд Хейнс возвращается с судебной драмой об адвокате, который выступает с обвинением в суде против своей бывшей компании, которая десятилетиями цинично травила людей, загрязняя химикатами питьевую воду. Он ведет это дело 19 лет. В главных ролях Марк Руффало и Энн Хэтэуэй.

"Джентльмены"

Гай Ричи после своей работы над "Аладдином" возвращается в жанр, который когда-то сделал его знаменитым. Снова перестрелки, отличные диалоги и превосходный каст, среди которого выделяется Мэттью МакКонахи.

"Нет времени умирать"

Юбилейный фильм о Джеймсе Бонде. Дэниел Крэйг сыграет британского шпиона 007 в пятый и последний раз. Джеймс Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Все меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается сложнее, чем предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, вооруженному опасным технологическим оружием.

"Форсаж 9"

Вы не поверите, но это очередная серия популярной франшизы про лихих гонщиков, которые умеют управлять всем на свете. Снова Вин Дизель, снова невероятные погони и много драйва.

"Чудо женщина: 1984"

Галь Гадот вернулась к роли суперсильной девушки-амазонки, которая на этот раз будет сражаться с женщиной-кошкой Гепардой. Трейлер фильма невероятно атмосферный и нас ожидает один из главных блокбастеров года.

"Душа"

Одна из двух новых картин студии "Пиксар", которая выйдет в 2020 году. Школьный учитель музыки Джо Гарднер случайно попадает в мир, где зарождаются человеческие увлечения, мечты и интересы, и там он знакомится с молодой душой по имени 22. Режиссер мультфильма Пит Доктер снимал "Валл-и", "Корпорацию монстров", "Вверх" и "Головоломку". Все разы получались шедевры.

"Довод"

Один из главных фильмов следующего года. Кристофер Нолан – автор трилогии о Бэтмене, фильма "Начало" и "Интерстеллар" – называет фильм "Довод" своим самым амбициозным проектом в жизни. Этого уже достаточно, чтобы в июле следующего года бросить все и пойти в кино. О сюжете ничего вообще неизвестно, но трейлер выглядит просто потрясающим.

"Черная вдова"

Лента о русской шпионке Наташе Романовой, которая откроет четвертую фазу вселенной "Марвел". После завершения саги "Звездные войны", фильмы "Марвел" останутся самыми главными событиями в мире поп-культуры.

"Заклятие 3: По воле дьявола"

Главный фильм ужасов следующего года. Фильм расскажет леденящую кровь историю ужасающего убийства и неизвестного зла, которая в реальной жизни поразила даже опытных исследователей паранормальных явлений Эда и Лоррейн Уорренов.

"Вечные"

Еще один проект студии "Марвел", который должен задать тон киновселенной на ближайшие годы.

"Дюна"

Один из главных режиссеров последнего десятилетия Дени Вильнев вновь поработает в жанре фантастики. Его "Прибытие" и "Бегущий по лезвию 2049" стали культовыми сразу после премьеры. Уже много лет в Голливуде хотели экранизировать роман Фрэнка Герберта, и выбор Вильнева стал очевидным. В ленте снялись с десяток звезд, включая Тимоти Шаламе, Ребекку Фергюсон, Оскара Айзека, Джоша Бролина, Дэйва Батисту, Стеллана Скарсгарда и Хавьера Бардема.

"Вестсайдская история"

Стивен Спилберг впервые поработает в жанре мюзикла. Сюжет построен на бессмертной истории Ромео и Джульетты, развернутой на новый лад. На улицах Манхэттена ведут беспощадную войну за жизненное пространство две уличных банды, Джеты и Акулы. Тони – член банды Джетов и лучший друг главаря Риффа.

