Воздушная гимнастка разбилась на новогоднем представлении

Новогоднее представление цирка во Владивостоке омрачилось падением воздушной гимнастки с большой высоты.
Как сообщает СУ СКР по Приморскому краю, 29 декабря женщина во время выполнения трюка не удержалась на снаряде "кордепарель" и сорвалась.
Она получила серьезные телесные повреждения. Вред здоровью медики оценили как тяжкий.
По факту ЧП правоохранители проводят доследственную проверку. Они выясняют все обстоятельства случившегося. Действия сотрудников цирка проверяют на предмет нарушений требований охраны труда.
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